Sommer-Open-Air in Rheder

Brakel-Rheder

Sie gilt als eine der besten OKtoberfestbands Deutschlands und ist am Samstag, 30. Juli, zu Gast im Brauerei-Innenhof in Rheder. Seit 30 Jahren tourt die „Münchener Zwietracht“ durch die Lande und ging mit Karl Moik zweimal auf seine Musikantenstadl-Tourneen. Die Band, die auch als legendäre „Wiesn-Band“ bekannt ist, soll in Rheder auf dem Sommer-Open-Air für viel Stimmung sorgen.

Von Reinhold Budde