Sommerfest im Adelshof Höxter

Höxter

Im Tillyhaus haben die Bauarbeiten für das Forum Anja Niedringhaus begonnen. Direkt nebenan – im Pins-Forum – ist die neu gestaltete Dauerausstellung über die 400-jährige Geschichte der Juden in Höxter ins erste Obergeschoss umgezogen. Eine neue Sonderausstellung ist im Parterre zu sehen. Gute Gründe also, um beim „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 11. September, den Heisterman-von-Ziehlbergschen Adelshof in Höxters Innenstadt zu besuchen.

Von Sabine Robrecht