Sommerkonzert in der Altstadt-Kirche in Warburg

Warburg

Ein Sommerkonzert mit Panflöte und Orgel gibt es am Sonntag, 7. August, in Warburg. Panflötenvirtuosin Hannah Schlubeck aus Bellersen und Kathedralorganist Ignace Michiels (Brügge/Belgien) konzertieren um 17 Uhr in der katholischen Kirche St. Marien in der Altstadt.