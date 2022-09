Sonne, Spiel und Spaß in Bellersen

Das Jugendsommerfest in Bellersen ist den Kindern und Jugendlichen in bester Erinnerung.

Die Bellerser Vereine, unter der Schirmherrschaft des TuS 20 Bellersen, hatten wieder ein abwechslungsreiches Programm für die Kinder zusammen gestellt.

Die Feuerwehr veranstaltete Wasserspiele mit der Kübelspritze und war mit dem Feuerwehrauto am Sportplatz. Bei den Musikern der Oberwälder konnte an einer Schnitzeljagd mit einem kühlenden Eis als Belohnung teilgenommen werden. Der HVV bemalte mit den Kindern T-Shirts und die Schießgruppe bot ein Schnupperschießen am Luftgewehr an.

Auf dem Bullen reiten

Der Höhepunkt des Tages hatte der TuS 20 Bellersen organisiert. Auf einem Rodeobullen konnten die 60 Kinder ihre Geschicklichkeit und ihren Mut beweisen. Die Rodeokönigin auf dem wilden Bullen war Marie Markus mit 48 Sekunden. Die kleinsten Gäste des Tages fand man den ganzen Tag über in der großen Hüpfburg wieder.

Nach dem Abendessen hat dann jedes Kind an einem Ballonwettbewerb teilgenommen. Die Sieger waren die Zwillinge Romy und Aileen Disse aus Riesel. Ihr Ballon flog 33 Kilometer bis nach Uslar im Solling. Die beiden können sich nun über eine VIP-Tour mit ihrer Familie im Safaripark Stukenbrock freuen.

Feuerwerk am Abend

Ein weiterer Höhepunkt war ein großes Höhenfeuerwerk am Bellerser Abendhimmel, welches weit über die Grenzen hinaus noch zu sehen und zu hören war. Bis spät in die Nacht wurde am Lagerfeuer der gemeinsame Sommerabend genossen und es konnten noch gemütliche Stunden auf dem Sportplatz verbracht werden.

Nachdem in den 20 Zelten die Nacht vorbei war, gab es noch ein reichhaltiges Frühstück zum Ausklang dieses rundum gelungenen Wochenendes. ,,Ein großer Dank gilt allen Helfern und Sponsoren, ohne die ein solches Fest nicht möglich gewesen wäre. Besonders erwähnen möchte ich Phoenix Contact, Holz Elberg, Westfalen Weser Netz, Ankes Legge-Treff, Forstbetrieb David Benning und den Schornsteinfegermeister Andreas Reineke für die großzügigen Spenden“, betont Sören Düsenberg, Jugendobmann des TuS 20 Bellersen.