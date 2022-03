Spielplätze haben Sanierungsbedarf

Am Seichenbrunnen, in der Diemelaue und an der Hüffertstraße könnte investiert werden

Warburg

Die Warburger Stadtverwaltung regt an, in den Generationenspielplatz am Seichenbrunnen sowie in die Spielplätze Diemelaue und Hüffertstraße zu investieren. Der Warburger Bezirksausschuss soll nun darüber entscheiden. Er tagt am Dienstag, 8. März, von 18 Uhr an in der Stadthalle.

Von Jürgen Vahle