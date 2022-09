 Warburg schaltet die Lichter aus

Stadt will mit zahlreichen kleinen Maßnahmen den Energieverbrauch merklich senken

Warburg

Die Stadt Warburg hat am Donnerstag ein Konzept vorgestellt, mit dem in den kommenden Monaten viel Energie gespart werden soll. Die Verwaltung will somit ihren Beitrag dafür leisten, dass Deutschland trotz ausbleibender Gaslieferungen aus Russland gut durch den Winter kommt.