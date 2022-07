Stadt Beverungen investiert in ihre Schulen

Unser Rundgang beginnt in der Sekundarschule. Mit geplanten Kosten von 158.000 Euro ist die Sanierung des Küchentraktes der größte Brocken. Allerdings wird die Maßnahme mit 63.000 Euro über die Billigkeitsrichtlinie für kommunale Klimaschutzinvestitionen „Erlass zur Kompensation von Schäden in Folge ausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz in den Kommunen durch die Corona-Pandemie“ des Wirtschaftsministeriums bezuschusst. Fensterfront und Fassade wurden bereits erneuert, an abgehängten Decken im Inneren wird gerade gearbeitet. Auch die Maler sind noch aktiv, außerdem werden LED-Leuchten eingebaut. „Die Schule sieht jetzt nicht nur viel freundlicher aus, wie haben auch den energetischen Effekt“, berichtet Michael Graßhoff, zuständiger Hochbauingenieur bei der Stadtverwaltung. Denn die alten Ofra-Zellen seien so gut wie gar nicht gedämmt gewesen. Die energetische Sanierung der Sekundarschule, die 2015 begonnen wurde, ist damit abgeschlossen. „Sie bekommt noch neue Eingangstüren und in den nächsten Jahren werden kontinuierlich weitere Klassenräume saniert“, so Graßhoff.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet