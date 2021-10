Stadt ist ein Stück Heimat geworden

„Die Hansestadt ist ein Stück Heimat geworden“, sagt Tobias Scherf. Seit einem Jahr ist der 53-Jährige als Bürgermeister in Warburg im Amt, gewählt auf fünf Jahre. Er zieht eine positive Zwischenbilanz. Er fühle sich in Warburg gut angekommen. Mittlerweile hat er auch seinen Wohnsitz in der Neustadt genommen.

Foto: Ralf Benner