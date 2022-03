Stadthalle öffnet ihre Türen

Willebadessen

Ein Tag der offenen Tür wird am Sonntag, 20. März, an der Stadthalle in Willebadessen gefeiert. Von 11 bis 13 Uhr laden die Karnevals-Freunde Willebadessen (WKF), ihnen gehört die Halle, alle Interessierten in den wieder eröffneten kleinen Saal ein.