Stadtrat Marienmünster gibt Weg frei für neues Baugebiet in Vörden

Das Feld ist bestellt – und in einigen Wochen wird die Sommerernte der Gerste eingefahren. Auf dem knapp 2,8 Hektar großen Acker zwischen Sportplatz Marienmünster-Vörden und alter Wohnbebauung gibt es bald keine landwirtschaftliche Nutzung mehr.

Dieses Gerstenfeld in Marienmünster-Vörden (neben dem Sportplatz) könnte in 2023 schon neues Bauland werden, auf dem Häuser entstehen.

Der Pachtvertrag endet und die Stadt als Eigentümerin hat andere Pläne für diese begehrte Fläche. 28 neue Bauplätze könnten dort interessierten Bauwilligen angeboten werden, so das Ziel. Das sei eine große Chance für die Gemeinde – darin waren sich jetzt auch die Mitglieder des Stadtrates grundsätzlich einig und gaben daher in ihrer jüngsten Sitzung „grünes Licht“ für die entsprechende Satzungsänderung des „Bebauungsplanes Nr. 4 Vörden“. Wenn die Offenlegung der Satzungsänderung in den nächsten Wochen abgeschlossen sein wird, dann könnte die Stadt Marienmünster im Herbst anfangen, die ersten Grundstücke zu verkaufen.