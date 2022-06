Stadtrundfahrt bis zur Holsterburg

Zum Feierabendmarkt in der Warburger Altstadt gibt es ein kostenloses Angebot

Warburg

Passend zum Feierabendmarkt in der Warburger Altstadt und zur Aktion Stadtradeln bietet Stadtführerin Maria Theresia Herbold am Mittwoch, 8. Juni, ab 15 Uhr eine abwechslungsreiche Stadtrundfahrt mit dem Rad an.