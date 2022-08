Stadtwerke informieren über Warburger Bäderpläne

In einer Bürgerversammlung sollen am Donnerstag, 25. August, die Planung zum „Neuen Waldbad“ öffentlich vorgestellt werden. Los geht es um 17 Uhr in der Stadthalle.

Wie mehrfach ausführlich berichtet ist geplant, das Hallenbad auf dem Gelände des Waldbades neu zu errichten und das Freibad zu sanieren. Hintergrund sind massive Schäden an beiden Bädern.

Die Stadtwerke Warburg als Betriebsverantwortliche für die Warburger Bäder haben nach der Entscheidung im Stadtrat umfangreiche Aufträge zur Erarbeitung von Vorentwürfen vergeben. Die Planungen durch das beauftragte Architekturbüro Krieger (Velbert) liegen nun beratungsreif vor. Diese Pläne werden den beteiligten Gremien (AG Bad als Vertreter der Schulen, Vereine, Anwohner, Projektbeirat, Vertreter des Rates) sowie der Bevölkerung nun präsentiert.

„Es besteht die Gelegenheit, sich einen Einblick in den Stand der Planungen zu verschaffen. Alle Bürger sind am Donnerstag, 25. August, von 17 Uhr an zu einer Bürgerversammlung in die Stadthalle eingeladen“, schreiben die Stadtwerke in einer Pressemeldung. Die beauftragten Architektur- und Ingenieurbüros werden das planerische Konzept darstellen – und bei Fragen Rede und Antwort stehen.

Die Stadt und die Stadtwerke wünschen sich „eine transparente Informationsveranstaltung, eine angeregte Diskussion sowie eine konstruktive Beteiligung zum Wohle der Bäderlandschaft“.