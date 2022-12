Stefan Nostitz aus Beverungen soll neuer Kreisbrandmeister werden

Kreis Höxter

Stefan Nostitz aus Beverungen soll am 1. Januar 2023 zum Kreisbrandmeister ernannt werden. Er löst Rudolf Lüke (Brakel) ab. Der Kreis- und Finanzausschuss stimmte dieser wichtigen Personalie am Donnerstag (7. Dezember) einhellig zu. Neuer Vize soll Jürgen Rabbe (Warburg) werden. Das letzte Wort hat am 15. Dezember der Kreistag.