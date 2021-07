Corona: Inzidenz steigt im Kreis Höxter von Samstag auf Sonntag von 2,85 auf 3,57 an

Drei neue Fälle in Borgentreich

Kreis Höxter Der Corona-Inzidenzwert ist am Wochenende angestiegen. Lag der Wert am Samstag noch bei 2,85 (Freitag 2,14), so war er am Sonntag bei 3,57 angesiedelt.