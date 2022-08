111 Jahre Rosenmontagsumzüge in Steinheim: Ökumenischer Gottesdienst zum Auftakt

„Bet doch einfach mit!“ (angelehnt an den Bläck Föss-Karnevalsklassiker „Drink doch ene met“ aus den 70er Jahren) lautet das Motto: Mit einem ökumenischern Karnevalsgottesdienst wird am Wochenende das Jubiläumsfest der StKG offiziell eröffnet. K + K = Karneval und Kirche, das passt zusammen! Darum starten die Närrinnen und Narren am Freitag, 12. August, ab 19.11 Uhr mit dem gemeinsamen Gottesdienst in die Festfolge zum großen Jubiläum „111 Jahre Rosenmontagszüge in Steinheim“ auf dem Festivalgelände rund um die Karnevalshalle Am Piepenbrink.

Bereits in den Jahren 2019 und 2020 erlebten die Jecken und Kirchengänger fröhliche, ökumenische Karnevalsgottesdienste in St. Marien Steinheim. Bis auf die letzten Plätze waren die Kirchenbänke gefüllt, als Büttenredner mit geistlichen Gastbeiträgen den sprichwörtlichen Bogen zwischen dem närrischen Lebensgefühl und der christlichen Nächstenliebe spannten. Da es in der dritten Auflage zur Tradition wird, könnte der Rahmen zum diesjährigen Karnevalsgottesdienst kaum passender ausfallen, wenn zum Start in das Jubiläumsfest die Pfarrer Ansgar Heckeroth und Holger Nolte-Guenther zum gemeinsamen Gebet einladen.

„Die Rollen sind bereits verteilt“, so berichtet Julia Claes von den Kump(el)stilzchen über die Vorbereitungen zu ihrem geistlichen Beitrag. In der großen Gemeinschaft werden die erfahrenen Büttenrednerinnen verbal Freude versprühen wie auch kirchliche Werte in ihre Ansprache aufnehmen. Die musikalische Begleitung des Open-Air-Gottesdienstes werden Bernhard Leifeld und Christian Menne unplugged übernehmen.

Wunderschöner Start ins Festwochenende

Elferrat und Gottesdienst-Organisator Markus Brexel freut sich auf zahlreiche Gäste: „Die Sonne wird mit uns lachen und so werden wir einen wunderschönen Start in das Festwochenende erleben.“ Jeder Karnevalist ist in seinem Ornat oder in einem bunten Kostüm herzlich willkommen. Im Anschluss an diese lustige, aber auch bedächtige Zeit, soll der Abend in geselliger Runde, auf dem Festgelände ausklingen.