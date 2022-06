2. Forum Demenz im Nachbarschaftszentrum Steinheim

Demenz ist mitten in der Gesellschaft. 1,6 Millionen Menschen sind in Deutschland betroffen, jedes Jahr werden es 300.000 mehr. Ein Ziel des Arbeitskreises Demenz in Steinheim, eine Abteilung der Johannesstiftung, ist es, die Erkrankung aus ihrem Schattendasein herauszuholen. Demenz gehört zum Leben, Erkrankte sollten Teilhabe erfahren können.

Laden ein zum Forum Demenz am 20. Juli in das Steinheimer Nachbarschaftszentrum (von links): Bernadette Linhoff (St. Rochus), Beatrice Schefe (Helene Schweitzer) und Karola Schmidt.

Einen weiteren Schritt auf diesem Weg macht der Arbeitskreis mit dem zweiten Forum Demenz, das am Mittwoch, 20. Juli, im Nachbarschaftszentrum Steinheim, Flurstraße 2, stattfinden wird. Ab 18 Uhr wird es Informationen und Mitmachaktionen zum Thema geben. Eingeladen sind Betroffene, Angehörige und am Thema Interessierte. Den Auftakt macht ein Vortag von Dr. med. Daniela Sinn. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie sowie für Neurologie in Bad Driburg. „Bewegung für Körper, Geist und Seele ist unser Thema“, sagt Karola Schmidt, Quartiersarbeiterin in Steinheim und Mit-Organisatorin von zahlreichen Veranstaltungen zum Thema Demenz in Steinheim.