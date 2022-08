235 Steinheimer spenden Blut

Steinheim

Die Blutreserven werden knapp! In den Sommermonaten blicken die DRK-Blutspendedienste mit großer Sorge auf diese Entwicklung, denn aktuell spenden lediglich drei Prozent der Menschen in Deutschland Blut. Die Blutkonserven reichen aktuell nur für drei Tage, was bedeutet: Sollte es ab heute keine Blutspenden mehr geben, könnten die Krankenhäuser nur für drei Tage mit Blutkonserven beliefert werden - mit schwerwiegenden Folgen für lebensrettende Operationen oder chronisch Kranke.

Von Heinz Wilfert