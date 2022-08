40 Jahre Heimatverein Ottenhausen

Steinheim-Ottenhausen

Landes- und Bundesgolddorf (mehrfach), Ökologisches Dorf der Zukunft, Modellprojekt auf der Grünen Woche in Berlin, EXPO-Projekt in Hannover – Ottenhausen gehört zu den aktivsten Dörfern im Kreis Höxter. Einen wichtigen Anteil an den Erfolgen der Ortschaft in den vergangenen Jahrzehnten hat der Heimatverein Ottenhausen. Er feiert in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag – am 16. September mit einem Dorffest unter dem Motto „Teich in Flammen“.

Von Ralf Brakemeier