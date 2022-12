500 Euro Spende an Steinheimer Tisch

Steinheim

Als im August die viertägige Klaus Fischer Fußballschule in Steinheim stattfand, hatte Otto Lünz vom Organisationsteam um Manfred Babion ein Sparschwein aufgestellt, das die Eltern und die Kinder Besucher für den Steinheimer Tisch füttern konnten. „Die ehrenamtlichen Helfer tun so viel für andere Menschen. Das muss man unterstützen,“ so der Initiator.

Von Heinz Wilfert