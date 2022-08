7. Move for Dementia in Steinheim

Der Tanz der Sternschnuppen, Musik mit „Arnie dem Sonnenkönig“ oder vom Musikverein Steinheim oder auch ein gemütlicher Spaziergang um den Teich – das Angebot am Sonntag, 4. September, ist vielfältig. Gleich an drei Stellen sind Demenzkranke, ihre Angehörigen und alle, die das Thema interessiert, zum „Move for Dementia“ eingeladen.

Die weltweite Veranstaltung hat in Steinheim bereits Tradition, der Arbeitskreis Demenz der Johannesstiftung lädt bereits zum siebten Mal zu bunten Veranstaltungen, die das Thema Demenz, von dem immer mehr Menschen betroffen sind, stärker in die Gesellschaft und die öffentliche Diskussion tragen. Jeweils gegen 15.30 Uhr zeigen am Sonntag Veranstaltungen am Nachbarschaftszentrum (Helene-Schweitzer-Haus) an der St. Rochus Senioreneinrichtung (hinter dem Krankenhaus) sowie mit der Demenz-Selbsthilfegruppe in Vinsebeck, dass das Thema Demenz und auch die Betroffenen mitten in die Gesellschaft gehören.