70 Realschüler machen ihren Abschluss in Steinheim

Steinheim

70 Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 der Städtischen Realschule Steinheim konnten am letzten Freitag in feierlichem Rahmen ihre Abschlusszeugnisse in Empfang nehmen. Schulleiterin Verena Speer-Ramlow gratulierte im Namen des Lehrerkollegiums und erinnerte in ihrer Rede daran, welch große Veränderungen im Schulalltag auf die Schüler in den letzten drei Jahren zugekommen sind.