Aktion aller Steinheimer Kindergärten zum Weltkindertag

Zahlreiche Stände auf dem Kirchplatz am 20. September

Steinheim

Zu einer gemeinsamen Aktion finden sich zum ersten Mal alle zehn Steinheimer Kindergärten zusammen. Anlass ist der Weltkindertag am 20. September. An diesem Tag wird es ein buntes Programm auf dem Kirchplatz in Steinheim zwischen St. Marien und dem Rathaus geben.

Von Ralf Brakemeier