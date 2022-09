Alle freuen sich auf den Bauernmarkt Ottenhausen

„Es ist überwältigend, wie sehr sich Aussteller, Handwerker und Künstler freuen, dass der Öko- und Bauernmarkt in diesem Jahr endlich wieder stattfinden kann“, berichtet Karsten Postert als zweiter Vorsitzender des Heimatvereins Ottenhausen. Nach zwei Jahren Corona-Pause laufen die Vorbereitungen jetzt auf Hochtouren, so dass auch die 26. Auflage des Marktes am Sonntag, 11 September, alle Besucher begeistern werde, ergänzt Ferdinand Lüking als Vorsitzender.

Ausrichter, Aussteller und Besucher freuen sich schon auf die 26. Auflage des Öko- und Bauernmarktes in Ottenhausen am Sonntag, 11. September.

2021 hatte der Heimatverein Ottenhausen zudem sein 40-jähriges Bestehen. Auch das soll mit einem besonders schönen Bauernmarkt gefeiert werden. „Mehr als 90 Marktteilnehmer haben sich angemeldet. Sie freuen sich darauf ihre Handwerkskunst vorführen zu können und ihre Produkte aus eigenem Anbau oder Herstellung anbieten zu können“, sagt Vereinssprecherin Sonja Drengk. Dazu gehören Stände mit frischem Obst und Gemüse aus biologischem und konventionellem Anbau. Bio-Bauernhöfe und Bio-Käsereien werden den Besuchern ihre Produkte anbieten, ebenso wie viele Direktvermarkter, historische Handwerker und Kunsthandwerker aus der Region.

So können die Besucher viele verschiedene Kräuter, Wildbratwurst oder neue Hanfprodukte kennenlernen. Zum ersten Mal ist auch der Straußenhof Möller aus Belle dabei und bietet Straußen- Eier, Nudeln, Federn und Likör an. Und aus Gehrden wird Familie Leifeld mit ihren Alpakas den Markt besuchen. Ganz nebenbei kann man sich mit leckerem Kuchen, lippischen Pickert und vielen anderen süßen und herzhaften Leckereien stärken. Aus einem Umkreis von gut 100 Kilometern kommen interessierte Besucher in das kleines Dorf Ottenhausen. Viele sind schon Stammgäste.

Ebenso wie einige der Aussteller von Beginn an dabei sind, wie Christian Lehmkuhl mit seinen Kürbissen, die Firma Nübel aus Steinheim mit den Korbwaren, Helga Schmitz aus Bad Driburg mit Tischdecken, Lavendelsäckchen oder die Imkerei Hensel aus Bellersen. „Es ist schön zu sehen, dass sie auch alle nach der Pause wieder mitmachen“, ergänzt Katrin Henning die als Schriftführerin schon seit einigen Jahren die Aussteller betreut.

Viele Handwerker zeigen ihre Fähigkeiten. Foto: Ralf Brakemeier

In diesem Jahr legen die Organisatoren besonderen Wert auf das Programm für die kleinen Besucher, die in den letzten beiden Jahren auf besonders viel verzichten mussten. Das „sauresani Theater“ wird die Kleinen begeistern und im Bauwagen der Comnatura-Umweltbildung können die etwas Größeren Spannendes über die Natur lernen. Bogenschießen wird es wieder geben und Ballonkünstler Kunigerd wird am Markttag viele Ornamente und Figuren für Kleine und Große gestalten. Die Musikschule Steinheim mit Anna Sophie Türich wird in der Kirche die Besucher mit dem Programm „Musik zur Marktzeit“ begeistern. Musikalisch geht es auf dem Markt selbst dann weiter mit dem Bläserensemble „Blechknödel“ und dem Fanfaren- und Spielmannszug Ottenhausen.

Die Handwerker zeigen bei ihren Vorführungen historisches Handwerk wie Schmiede und Holzschuhmanufaktur. Auch Motorsägenkünstler Sven Christiansen wird wieder zu bestaunen sein. Bei der Expertin für alte regionale Obstsorten, Vanessa Kowarsch vom NABU, kann man alte Sorten, die schon gereift sind, am Markttag probieren. Die Pflanzentauschbörse war ein großer Erfolg und wird wieder in der Nähe der Kirche zu finden sein. Hier können alle Gäste Pflanzen, Stauden oder Sämereien zu tauschen oder verschenken.

Regionale Produkte in Bio-Qualität gibt es in grpßer Auswahl. Foto: Ralf Brakemeier

In der beliebten „Kunstscheune“ an der Brinkstraße werden Steinheimer Künstlerinnen und Künstler wieder ihre Projekte und Kunstwerke präsentieren. Viele Stände auf dem ganzen Marktgelände bieten Kostproben und kleine Gerichte an. Kaffee und Kuchen gibt es in der Deele an Kesselstraße, auf dem Festzelt an der Brinkstraße und auch im Garten des ehemaligen Bauernburg-Cafés bietet das ehemalige Café-Team wieder Torten, Waffeln und hausgemachte Limonade an.

Das Autohaus Henning richtet am 11. September von 10 bis 18 Uhr einen Shuttleverkehr ein, um Marktbesucher ab Parkplatz des Autohauses Henning an der Billerbecker Straße nach Ottenhausen zu befördern. Für die besonders schöne Dekoration des Marktes, das umfangreiche Kinder- und Musikprogramm und für die steuerlichen Verpflichtungen einer solchen Veranstaltung wird am Markttag ein Eintritt von 3 Euro erhoben. Kinder haben freien Eintritt und die Parkplätze stehen auch kostenlos zur Verfügung. Neu ist ein Übersichtsplan für die Westentasche, damit sich alle Besucher auf dem Markt in den verwinkelten Gassen und mit den Parkplätzen gut zurecht finden.

Auch Motorsägenkünstler Sven Christiansen ist kommenden Sonntag in Ottenhausen. Foto: Ralf Brakemeier

Der erste Bauernmarkt wurde im September 1995 von der Kolpingfamilie Ottenhausen in enger Zusammenarbeit mit dem Biologen Jörg Warning als Produkt des Modellprojektes „Ökologisches Dorf der Zukunft“ durchgeführt. Schon 1995 hatten die Veranstalter mit dieser Grundidee, nämlich der Vermarktung von regionalen Erzeugnissen und Kunsthandwerk sowie einem umfangreichen Beiprogramm gleich einen großen Erfolg verbuchen können, der wiederum der Grundstein für die weiteren jährlichen Märkte war. Bis 2004 war dann die Kolpingfamilie Ottenhausen der Hauptveranstalter des Marktes und hat ihn erfolgreich weiterentwickelt.

Während 1995 etwa 20 Aussteller den Öko-und Bauernmarkt beschickten, sind es im Jubiläumsjahr inzwischen über 90 Stände. Gemeinsam mit dem Heimatverein Ottenhausen und der Kolpingfamilie Ottenhausen wurden von 2004 bis 2014 durch verschiedene Wechselausstellungen und Schwerpunkte am Marktkonzept gearbeitet. Was dazu führte, dass der Markt sich zu einem der größten und schönsten in der Region entwickelt hat.