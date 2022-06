Am Sonntag Kinderfest in Steinheim

Steinheim

Monatelang Homeschooling ohne die Schulkameraden, in der Freizeit keine Treffen mit Freunden, keine Musikschule oder Sportverein – vor allem die Kinder mussten in der Corona-Pandemie auf ganz viel verzichten. Dafür sollen sie jetzt am Samstag, 11. Juni, ein Stück weit entschädigt werden. Der „Jahrmarkt der Möglichkeiten“ bietet ihnen in der Steinheimer Innenstadt von 14 bis 18 Uhr ganz viele Möglichkeiten, den manchmal grauen Alltag und die schwierigen Monate zuvor hinter sich zu lassen.

Von Ralf Brakemeier