Apfelpresstag für alle Bürger  in Ottenhausen

Steinheim-Ottenhausen

Saftiger Genuss in Steinheim: Am Montag, 12. September, findet der jährliche Apfelpresstag statt. In diesem Jahr steht die Saftpresse erneut auf dem Festplatz in Ottenhausen, Lange Straße 55. Die Anlage der Firma Schmücker wird ab 8 Uhr die angelieferten Äpfel zu frischem Saft pressen.