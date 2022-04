Autofahrer hupt und 78-Jähriger stürzt

Unüberlegtes Hupen kann zu Unfällen führen: Schwer verletzt worden ist ein 78-jähriger Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen um 6.30 Uhr in der Mittleren Straße in Bergheim.

Offensichtlich hatte er sich über das Hupsignal des nachfahrenden Opel eines 33-jährigen Mannes aus Borgentreich so sehr erschrocken, dass er mit dem Vorderreifen des E-Bikes an den Bordstein geriet und stürzte, berichtete die Polizei. Ein Rettungswagen transportierte den Bergheimer ins Krankenhaus in Bad Driburg, in dem seine Kopfverletzungen stationär behandelt werden mussten.

Am Pedelec entstand geringer Sachschaden. Gegen den Autofahrer wurde sofort ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eröffnet, berichtet die Polizei.