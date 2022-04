Baubeginn auf Amazon-Gelände

Mit dem Unternehmen Amazon hat die Stadt einen Kaufvertrag für eine Fläche im Industriepark abgeschlossen. Seit kurzem liegt ebenfalls eine Baugenehmigung vor, mit der mit den Erdarbeiten begonnen werden kann. Ein Paderborner Generalunternehmer ist bereits seit einigen Wochen vor Ort, um die Arbeiten vorzubereiten und umzusetzen.

„Der Industriepark Lippe ist eine wichtige Chance für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Horn-Bad Meinberg, unserer Nachbarkommunen und der gesamten Region“, erklärt Horn-Bad Meinbergs Bürgermeister Heinz-Dieter Krüger: „Hier können Menschen in unserer Stadt Arbeit finden. Mit der Ansiedlung schaffen wir hierfür die Grundlagen.“ Amazon plant im Industriepark Lippe die Errichtung eines Logistikzentrums mit mehr als 1000 Arbeitsplätzen. Neben Jobs für Versandmitarbeiter, für die keine formelle Qualifikation erforderlich ist, sollen auch viele Arbeitsplätze für Fach- und Führungskräfte geschaffen werden. „Als Unternehmen ist es uns wichtig, attraktive Arbeitsplätze mit Perspektive zu schaffen und ein aktiver Partner der Gemeinde zu werden“, erklärt Amazon Sprecher Thorsten Schwindhammer.

Im Logistikzentrum werden Waren eingelagert und Bestellungen zusammengestellt, verpackt und verschickt. Der Standort ist nicht als Auslieferungsstandort für den direkten Versand an die Kundinnen und Kunden konzipiert. Das Logistikzentrum wird vier Ebenen mit einer Gesamthöhe von etwa 25 Metern haben (Erdgeschoss mit drei Geschossen darüber) und ist als so genannter Robotikstandort vorgesehen. Es kommen im Gebäude also Transportroboter zum Einsatz. Ähnlich wie bei einem Gabelstapler heben sie die Paletten mit den Produkten aus den Regalen und bringen sie zu den Mitarbeitern in der Wareneinlagerung und -entnahme (Prinzip „die Ware kommt zum Mitarbeitenden“) Die Technologie unterstützt sie so durch deutlich kürzere Laufwege.