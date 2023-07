Bauernmarkt Ottenhausen mit Kinder- und Kulturprogramm

„Außerdem ist schon ein tolles Rahmenprogramm in Arbeit“, freut sich Ferdinand Lüking, 1. Vorsitzender des Heimatvereins Ottenhausen, schon auf den Sonntag, 10. September.

Es haben sich schon mehr als 90 Marktteilnehmer angemeldet. Sie freuen sich darauf, ihre Handwerkskunst vorführen zu können und ihre Produkte aus eigenem Anbau oder Herstellung anbieten zu können. Dazu gehören Stände mit frischem Obst und Gemüse aus biologischem und konventionellem Anbau. Bio-Bauernhöfe und Bio-Käsereien werden den Besuchern ihre Produkte anbieten, ebenso wie viele Direktvermarkter, historische Handwerker und Kunsthandwerker aus der Region.

So wird für jeden was dabei sein, ob er nun nach Honig, Wildbratwurst oder einer Bürste sucht, neue Hanfprodukte kennenlernen möchte, einen Schal oder ein schönes Dekoelement braucht oder sein Kräuter- und Essigreservoir auffüllen möchte.

In diesem Jahr bringt Familie Moeller aus Belle ihre Alpakas mit nach Ottenhausen die auf der schönen Wiese an der Brinkstraße angeschaut werden können. Dort wird auch in diesem Jahr wieder Bogenschießen für groß und klein mit viel Platz rundherum angeboten. Und die Arbeiten von Motorsägenkünstler Sven Christiansen werden wieder zu bestaunen sein, genauso wie die Traktoren der Steinheimer Ackerschiene.

Spezialitäten auch von weiter weg können in Ottenhausen probiert und mit nach Hause genommen werden. Foto: Ralf Brakemeier

Ganz nebenbei kann man sich mit leckerem Kuchen, Wildbratwurst, lippischen Pickert und vielen anderen süßen und herzhaften Leckereien stärken. „Wir sind außerdem froh, dass wir in diesem Jahr auch wieder einen Fischstand auf unserem Markt haben“, berichtet Katrin Henning. Und das Team des Wintruper Hofgemüses wird in diesem Jahr erstmals Pizza mit eigenem Gemüse in einem Holzsteinofen backen.

Auch in diesem Jahr legen die Organisatoren besonderen Wert auf das Programm für die kleinen Besucher, ein vielfältiges Kinderprogramm ist in Vorbereitung. Zum Beispiel wird der bekannte und beliebte „Oh Larry“ (Frank Jeschke) über den ganzen Tag immer wieder mit seinem spritzigen Mitmachtheater und Clown-Programm auf der Bühne an der Kirche begeistern. Und das „sauresani Theater“ wird am Nachmittag sein „Glücksrad der Artistik“ vorstellen. Natürlich wird auch die beliebte Strohhüpfburg wieder aufgebaut.

Von Banjo bis Jodeln

Die Musikschule Steinheim mit Anna Sophie Türich wird auch in diesem Jahr in der Kirche die Besucher musikalisch einstimmen. Und über den Markt selbst zieht ein ganz neu gegründetes Bläserensemble aus Paderborn, das alle so sehr begeistern will, wie die Blechknödel im vergangenen Jahr. „Besonders freuen wir uns, dass in diesem Jahr die Yodeling-Nithingales auf unserem Markt auftreten und unplugged mit Banjo, Mandoline, Kontrabass und mehrstimmigen Gesang bezaubern werden“, erzählt Sonja Drengk vom Organisationsteam begeistert.

Aus einem Umkreis von etwa 100 Kilometern kommen interessierte Besucher in das kleine Dorf Ottenhausen, viele als Stammgäste schon seit etlichen Jahren. Ebenso wie einige der Austeller von Beginn an dabei sind, wie zum Beispiel Christian Lehmkuhl mit den Kürbissen, die Firma Nübel aus Steinheim mit den Korbwaren oder die Imkerei Hensel aus Bellersen und manch einer mehr.

Die Blechknödel konnten die Besucher im vergangenen Jahr begeistern. In diesem Jahr ist unter anderem ein neu gegründetes Bläserensemble aus Paderborn zu hören. Foto: Ralf Brakemeier

Bei der Expertin für alte regionale Obstsorten, Vanessa Kowarsch vom NABU, können die Besucher alte Sorten, die schon gereift sind, am Markttag probieren. Außerdem kann man sich über die Wichtigkeit der Streuobstwiesen informieren lassen.

Die Pflanzentauschbörse war ein großer Erfolg und wird wieder in der Nähe der Kirche zu finden sein. Diese Bereicherung des Bauernmarktes ermöglicht es allen Gästen, Pflanzen, Stauden oder Sämereien zu tauschen oder zu verschenken. Je mehr Besucher das Angebot nutzen und etwas mitbringen, umso interessanter wird die Börse. Sonja Drengk empfiehlt: „Schauen Sie also auch noch mal in ihren Garten oder auf den Balkon, was sie dort Interessantes beisteuern können.“

Kunst und Kulinarik beim Bauernmarkt Ottenhausen

In der beliebten „Kunstscheune“ an der Brinkstraße werden Steinheimer Künstlerinnen und Künstler wieder ihre Projekte und Kunstwerke präsentieren.

Für das leibliche Wohl wird gut gesorgt sein. Viele Stände auf dem ganzen Marktgelände bieten Kostproben und kleine Gerichte an. Kaffee und Kuchen gibt es in der Deele an Kesselstraße und auch im Garten des ehemaligen Bauernburg-Cafés wird das ehemalige Café-Team wieder Torten, Waffeln und hausgemachte Limonade anbieten.

Torten, Waffeln, kleine Snacks oder eine heiße Suppe: Beim Bauernmarkt in Ottenhausen muss keiner verhungern. Foto: Ralf Brakemeier

Das Autohaus Henning wird am 10. September von 10 bis18 Uhr einen Shuttleverkehr einrichten, um Marktbesucher ab Parkplatz des Autohauses Henning an der Billerbecker Straße nach Ottenhausen zu befördern. Zwei Kleinbusse stehen hierzu zur Verfügung.

Für die besonders schöne Dekoration des Marktes, das umfangreiche Kinder- und Musikprogramm und für die steuerlichen Verpflichtungen einer solchen Veranstaltung wird am Markttag ein Eintritt von 3 Euro erhoben. Kinder haben freien Eintritt und die Parkplätze stehen auch kostenlos zur Verfügung.

In diesem Jahr gibt es auch einen Übersichtsplan für die Westentasche, damit sich alle Besucher auf dem Markt in den verwinkelten Gassen und mit den Parkplätzen gut zurecht finden.