Bergmann Ziegelwerk in Bergheim wird übernommen

Für Wienerberger ist der Standort Steinheim aufgrund seiner Tradition und starken regionalen Ausrichtung zu den Kernmärkten Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen von großer Bedeutung. „Auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten investieren wir bei Wienerberger in die Zukunft, da wir vom Beitrag zum Klimaschutz unserer Tonbaustoffe überzeugt sind.

Wir freuen uns, dass die Kolleginnen und der Standort Steinheim zukünftig Teil von Wienerberger sind und wir werden weiter vorangehen, um unsere Branche hin zur Klimaneutralität zu transformieren“, sagt Jürgen Habenbacher, Geschäftsführer der Wienerberger GmbH. Die Beschäftigten in Steinheim wurden am Montag über die Veränderung informiert. Seit der Errichtung des Werks vor 25 Jahren werden unter der Führung der Familie Bergmann in dem Ziegelwerk verlässlich hochqualitative Produkte im Bereich Hintermauerziegel hergestellt.

Die starke regionale Verankerung des Unternehmens und das hochwertige Produktsortiment des Standorts stärken Wienerberger nachhaltig. Mit Hilfe der langjährigen Erfahrung der neuen Kolleginnen und der Eingliederung des Ziegelwerks Steinheim in den Werksverbund rückt Wienerberger noch näher an seine Kunden heran und erhöht seine Marktdurchdringung in den Kerngebieten der beiden Bundesländer. Das Ziegelwerk beschäftigt derzeit rund 35 Beschäftigte in Produktion, Verwaltung und Vertrieb. Alle Beschäftigte der Otto Bergmann Steinheim GmbH werden übernommen. Der Standort Kalletal bleibt im Eigentum der Familie Bergmann.

Jürgen Habenbacher ist Geschäftsführer der Wienerberger GmbH. Foto:

Wienerberger, mit über 1400 Beschäftigten an 17 deutschen Standorten, gehört zu den führenden Anbietern von Tonbaustofflösungen für die gesamte Gebäudehülle in Deutschland. Wienerberger entwickelt und produziert Tonbaustoffe für die Gebäudehülle vom Keller über die Wand bis zum Dach sowie für die Gestaltung von Freiflächen.