Besucher genießen das Steinheimer Bierfest

Steinheim

Einfach einmal gemütlich mit Freunden in der Sonne sitzen, eine tolle Atmosphäre und gute Musik genießen und sich dabei durch die eine oder andere Biersorte probieren – diese Möglichkeit haben am Wochenende ganz viele Menschen wahrgenommen und das Steinheimer Bierfest besucht. Vor allem in den Abendstunden kam es dabei immer wieder zum Besucherstau an den elf Bierständen und vor der Bühne.

Von Ralf Brakemeier