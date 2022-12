Bierfest und Co. – Feiern ist in Steinheim wieder drin

Ein echter Rosenmontagsumzug kann in der „heimlichen Hauptstadt des Karnevals in Ostwestfalen“ nicht stattfinden. Dennoch, oder gerade deswegen feiern die Narren trotzdem. Und zwar im Sommer.

Das Bierfest in Steinheim hatte an drei Tagen für alle Besucher etwas zu bieten. Unter anderem indianisches Essen aus Hagedorn.

Es ist das närrischste aller närrischen Jubiläen: Die beliebten Umzüge mit zahlreichen Prunkwagen und Tausenden Zuschauern am Straßenrand gibt es seit 111 Jahren. „Wir machen so etwas in dieser Größenordnung zum ersten Mal“, blickt StKG-Sprecher Marc Schriegel auf das große Jubiläumswochenende. Höhepunkt wird das Konzert der Kölner Karnevals-Kultband Paveier sein. Es ist eingebettet in ein närrisches Musikfestival. Die Vorband der Paveier sind „Udo und die Tastenteufel“. Musik ist aber längst nicht der einzige Höhepunkt des Wochenendes im August.