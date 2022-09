Bilster Berg spendet erneut an Stiftung „Natur-Heimat-Kultur im Steinheimer-Becken“

Große Freude herrschte bei den Verantwortlichen der Stiftung „Natur-Heimat-Kultur im Steinheimer-Becken“ über eine erneute Unterstützung ihrer Arbeit durch den Bilster Berg in Höhe von 2.500 Euro.

Mit der Spende von 2500 Euro an die Stiftung Natur-Heimat-Kultur im Steinheimer Becken hat das Bilster Berg Drive Ressort sein Spendenaufkommen seit 2017 auf 15.000 Euro erhöht (von links) Heribert Gensicki, Hans-Jürgen von Glasenapp und Frederik Bräkling.

Seit 2017 stellte die Bilster Berg Drive Resort GmbH insgesamt schon 15.000 Euro für die Region im Steinheimer Becken bereit. „Anfragen zur Unterstützung von Projekten und Vorhaben von aktiven Vereinen und Institutionen nehmen ständig zu, die Zinsen ab. Das ist eine fatale Situation. Unsere Erträge sind bisher durch die Niedrigzinsphase um zwei Drittel geschrumpft. Wir dürfen trotzdem nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern müssen den Blick nach vorne und in die Zukunft richten“, so der Stiftungsvorsitzender Heribert Gensicki.