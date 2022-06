BSV Steinheim schießt den König aus

Mit dem Antreten der Kompanien bei den Hauptleuten und dem Abmarsch zum Marktplatz um 9.30 Uhr beginnt am Pfingstsamstag, 4. Juni, das Königsschießen des Bürgerschützenvereins (BSV) Steinheim. Nach drei Jahren im Amt werden an diesem Tag König Matthias Hannibal und das Kronprinzenpaar André Bröker und Angelika Söltl mit ihren Hofstaatpaaren verabschiedet.

Für 18.30 Uhr ist die Proklamation des neuen Königs vorgesehen. Zwei Wochen später wird dann mit den neuen Majestäten auch zum ersten Mal seit 2019 wieder ein echtes Schützenfest in der Emmerstadt gefeiert. Beginn des Königsschießend wird um 14.30 Uhr im Schützenhaus in Steinheim, Schützenhausallee 5, sein. Geschossen wird in der Reihenfolge III., I. und dann II. Kompanie.

Das Königsschießen endet mit einem fröhlichen Ausklang mit Tanz. Um 10 Uhr erfolgt am Samstag der Abmarsch zur Verabschiedung der Majestäten zur Detmolder Straße 61. Um 11.30 Uhr wird das Königsschießen durch König, Bürgermeister und Kronprinz eröffnet. Es folgt um 12 Uhr das gemeinsames Essen der Schützen und anschließend die Ehrungen verdienter Mitglieder. „In diesem Jahr feiern wir in der neuen Stadthalle und auf dem Schützenplatz. In neuer Umgebung soll es für alle nach der langen Zeit ein echtes Highlight werden“, sagt Kommandeur Andreas Rode.