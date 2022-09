Buddelkiste Steinheim feiert 30. Geburtstag

Der wertschätzende Umgang miteinander, das Nah-dran-Sein der Elterninitiative als Träger der Kindertagesstätte, das hat Andrea Stamm begeistert, als sie 1999 als Integrationskraft in die Steinheimer Buddelkiste kam. Seit 2005 leitet sie die Einrichtung. Doch damit ist in einigen Wochen Schluss. Vorher wird sie mit der Buddelkiste aber noch den 30. Geburtstag der Kita feiern.

Am Samstag, 10. September, sind alle Kinder, Eltern, Großeltern, Ehemalige und interessierte Besucher von 14.30 bis 18 Uhr in die Flurstraße 12 zu einem bunten Programm eingeladen. 1992 hatte sich die Elterninitiative gegründet, in der Buddelkiste wurden damals schon, einmalig in Steinheim, U3-Kinder betreut. Von Anfang an und bis heute mit dabei ist die Küchenchefin und gute Seele der Einrichtung, Mechthild Möhring. Die Ökotrophologin sorgt jeden Tag für eine gesunde und leckere Mahlzeit für Kinder und Erzieherinnen.