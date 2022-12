Bühnenabend 2023 steht unter dem Motto „Manteou – das Musical!“

Der Kommers der Steinheimer Karnevalsgesellschaft dient als Dankeschön für die Akteure des Rosenmontagszuges, der Jahr für Jahr von den Wagenbauern und Fußgruppen mit den Kapellen in der Karnevalshochburg Ostwestfalens auf die Beine gestellt wird. Am Samstag wurde nun in der Karnevalshalle auch das Thema des Bühnenabends 2023 präsentiert: „Das Emmertal steht Kopf. Manteou - das Musical!“.

Auch wenn der Umzug in den vergangenen beiden Jahren dem „bösen C“ zum Opfer fiel, gab es in diesem Jahr mitten im August beim Jubiläum „111 Jahre Rosenmontagszüge in Steinheim“ einen beeindruckenden Festumzug. Beim Kommers wurde der Film dieses Jubiläumsumzuges mit Eindrücken vom Festwochenende und dem Auftritt der kölschen Band „Paveier“ gezeigt. Der sonst beim Kommers startende Kartenvorverkauf für den Galaabend 2023 findet in diesem Jahr am Samstag, 17. Dezember, ab 13.11 Uhr in der Karnevalshalle statt. Das Thema des Bühnenabends am 18. Februar lautet dann „ Das Emmertal steht Kopf. Manteou – das Musical!“.

StKG-Präsident Dominik Thiet lobte die Akteure und ihre Leidenschaft für den Karneval. „Sie nähen in unzähligen Arbeitsstunden Kostüme und bauen Wagen – in kalten Scheunen, kleinen Garagen, an der Nähmaschine. Tage-, nächte- und wochenlang werden Höchstleistungen erbracht, die in den prächtigen Umzügen gipfeln.“ Beim Kommers geehrt wurden die „Samstagskracher“, eine Turngruppe des TV 1895 Steinheim, für ihre elfte Teilnahme. Ihre Geburtsstunde als Fußgruppe schlug mit den „Rosenmontagsbabies“, die die Herzen der Narren am Straßenrand höher schlagen ließen. Sie sind seither ein Kracher im Rosenmontagszug. Ihre elfte Teilnahme feierten sie beim diesjährigen Jubiläumszug als Comicfiguren.

„Bis zu 30 Teilnehmer bilden die Gruppe mit Männern und Kindern bei den Umzügen“, stellte Sylvia Bartels von den Samstagskrachern fest, die alle Kostüme selbst entwerfen und nähen. „Wir sagen Danke für ebenso originelle wie ausgefallene Themen, für ausgefallene Kostüme und die Leidenschaft für den Steinheimer Karneval mit einem dreifachen Man teou“, so Thiet, als er die Gruppe mit dem „11-Jahresorden“ auszeichnete.

Das neue Rosenmontags-Organisationsteam besteht aus Swen Mäding (links) und Ralf Hünkemeier. Foto: Heinz Wilfert

Nach 19 Jahren wurde Karsten Husemann als Organisationschef des Rosenmontagszugs verabschiedet. Zu seinen Mammut-Aufgaben gehörten die Koordination und Planung der Zugaufstellung, die Einteilung der Streckenposten, die Koordination mit dem Ordnungsamt, dem Bauhof und der Feuerwehr, der Polizei und den Rettungsdiensten, die Absprache mit den Musikkapellen. Das Orga-Team ist Hauptansprechpartner für Wagenbauer und Fußgruppen, die Organisation und Einrichtung der Malstube. „Es war eine lange Reise, die viel Aufwand erforderte, aber immer großen Spaß machte, obwohl sich die Rahmenbedingungen in den letzten Jahren ständig änderten. Aber es hat sich gelohnt“, so Husemann, der den Staffelstab an Swen Mäding weitergab, mit dem er bereits seit 2010 für die Planung des Rosenmontagszuges zuständig war.

StKG-Präsident Dominik Thiet (rechts) verabschiedete nach 19 Jahren Karsten Husemann als Chef des Rosenmontags-Orgateams. Foto: Heinz Wilfert

Unterstützt wird Mäding vom Elferrat Ralf Hünkemeier, der schon in der Malstube aktiv war. Der 48-Jährige amtierte vor 37 Jahren (1985) als Steinheimer Kinderprinz. Erste Anmeldungen für den Rosenmontagszug 2023 (20. Februar) liegen vor. Die Meldungen sind möglich über die Homepage der StKG oder direkt bei Swen Mäding und Ralf Hünkemeier.

Mit Spannung verfolgt wurde beim Kommers die Premiere des Films vom Jubiläumsumzug 2022. 55 Einheiten – 15 Wagen, sieben Kapellen und 33 Fußgruppen – sorgten an einem heißen Sommertag für große Begeisterung und Stimmung an der Strecke sowie um den Kump herum. Das Prinzenpaar Marc Obermann und Heike Brockmann schilderte den grandiosen Eindruck, den sie vom Umzug vom Prinzenwagen herunter auf dem Marktplatz mitbekam. Thiet dankte dem Filmteam um Andreas Waldhoff und Frank Klose sowie den Moderatoren Jürgen Stehr, Karsten Husemann und Ferdi Hasse für die gelungene Filmproduktion.