Bürgermedaille und Heimatpreise in Steinheim vergeben

Torke: „Es tut gut, die Ehrungen nach der Corona-Pause wieder durchführen zu können.“ Die musikalische Gestaltung hatte Anna-Sophie Türich mit ihrer Gesangsklasse („Look at the world“), Manuel Winter am Klavier und den Schülerinnen der Musikschule Steinheim Haikusch Movsisyan und Paula Runte übernommen. Die Bürgermedaille wird verliehen in Würdigung herausragenden ehrenamtlichem Engagement in den Bereichen Erziehung und Bildung, Jugend, Sport, Soziales, Kultur, Kirche, Rettung und Hilfe. Ein stilles, langjähriges und selbstloses Engagement verbindet dabei die Geehrten Susanne Klenke, Jürgen Fricke, Johannes Brenneker sowie Michael Brockmann, für die eine Aussage des früheren Bundespräsidenten Roman Herzog zutrifft: „Gemeinsinn, freiwilliges Engagement für andere, für die Allgemeinheit, sei so etwas wie der Gradmesser für die moralische Temperatur in einer Gesellschaft“. An den Geehrten werde deutlich, dass diese moralische Temperatur in einer Gesellschaft in ihrer Wirkung keine Grenzen habe.

