Bürgerstiftung Steinheim bleibt lebendig

Der 88-Jährige war unter anderem 27 Jahre lang Stadtheimatpfleger in Steinheim, er arbeitet seit Jahrzehnten im Vorstand des Heimatvereins mit und ist einer der Mitinitiatoren des Möbelmuseums und auch der Bürgerstiftung. Er hat festgestellt: „Die Leute glauben, die Stiftung habe jetzt genug Geld und viele wissen gar nicht, in wie vielen Bereichen sich die Bürgerstiftung Steinheim engagiert, was alles ohne die Stiftung nicht möglich wäre.“ In einer neuen Serie wird das WESTFALEN-BLATT die zahlreichen Aufgaben und Projekte vorstellen, an denen sich die Bürgerstiftung durch einmalige oder regelmäßige Zuwendungen beteiligt. Für Johannes Waldhoff gehören Heimatverein, Möbelmuseum und Bürgerstiftung ursächlich zusammen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar