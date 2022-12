Chemical Check spendet 5500 Euro unter anderem an den Steinheimer Tisch

In diesem Advent unterstützt sie sowohl die Lebensmittelausgabe des Steinheimer Tisches als auch die Jugendhilfe der Sophieneinrichtungen Heiligenkirchen – insgesamt mit 5500 Euro. „Machen Sie etwas draus“, sagte Karen Schnurbusch bei der Übergabe der Schecks – und das werden die Verantwortlichen der beiden Einrichtungen ganz sicher tun. Für den Steinheimer Tisch kommt die finanzielle Unterstützung gerade recht: Denn Lebensmittel werden derzeit stetig teurer, gleichzeitig steigt die Zahl der Bedürftigen enorm. „Supermärkte müssen aktuell ganz anders kalkulieren, können weniger an uns spenden“, so das ehrenamtliche Team der Lebensmittelausgabe.

Umso froher sei man, dass „die Steinheimer Bürger sehr großzügig handeln“. In der Gemeinwohlökonomie-Kommune ganz vorn mit dabei ist auch das Unternehmen Chemical Check: Karen Schnurbusch unterstützt den Steinheimer Tisch in diesem Advent mit 2000 Euro. Zudem haben die Mitarbeiter der Steinheimer Gefahrstoffberatung in zahlreichen Kisten allerhand Spielzeug und Weihnachtsartikel gesammelt, die von den Ehrenamtlichen nun an die bedürftigen Familien weitergegeben werden. Insgesamt versorgt der Steinheimer Tisch derzeit rund 520 Personen.

Wenn Karen Schnurbusch nach gemeinnützigen Vereinen und Projekten schaut, die sie unterstützen möchte, dann liegt ihr dabei die Jugend besonders am Herzen. So bereicherte sie beispielsweise im Frühjahr dieses Jahres eine Spendenaktion der Grundschule Vinsebeck spontan mit 10.000 Euro: Das gesammelte Geld kam ukrainischen Kindern zugute.

Und auch aktuell steht die Jugendhilfe im Fokus: Die Sophieneinrichtungen Heiligenkirchen erhalten von Chemical Check ein Weihnachtsgeschenk in Höhe von 3500 Euro. Mit diesem Geld sollen den Kindern und Jugendlichen, die bei Detmold in Wohngruppen leben, einige besondere Momente bereitet werden: „Wir planen ein großes Sportevent im kommenden Jahr und organisieren zudem einige Unternehmungen und Wochenendfreizeiten für die Kinder“, so Sebastian Koberstein, pädagogischer Leiter der Sophieneinrichtungen. Karen Schnurbusch hat mit ihrer finanziellen Unterstützung zwei Einrichtungen bedacht, die mit ihrer Gemeinnützigkeit vielen weiteren Menschen unter die Arme greifen

Ganz gemäß dem Motto des Steinheimer Unternehmens: „Agieren statt reagieren".

