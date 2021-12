Damit die Freude am Lesen lange anhält

In diesem Jahr wird der 63. Vorlesewettbewerb der Stiftung Buchkultur und Leseförderung ausgetragen. Etwa 600.000 Kinder der 6. Klassen beteiligen sich jedes Jahr daran. Das Städtische Gymnasium Steinheim möchte der Kunst des Vorlesens eine Bühne bieten und richtet deshalb schon seit Jahren regelmäßig einen Schulvorlesewettbewerb aus, organisiert von Ulrike Stratmann-Maluck, Koordinatorin der Leseförderung am SGS. In diesem Jahr nahmen 70 Schülerinnen und Schüler der Klassen 6a, 6b und 6c am Wettbewerb teil.

Im Finale traten die Klassensiegerinnen Arne Lödige (6a), Inga Kröger (6b) sowie Sophia Schöbeler (6c) gegeneinander an und zeigten ihr Können. Arne Lödige las einen Ausschnitt aus „Das Unkrautland – Auf den Spuren der Nebelfee“ von Stefan Seitz vor, Inga Kröger trat mit einem Ausschnitt aus „Ein Geheimnis auf Hester Hill“ von Kristina Ohlsson an und Sophia Schübeler (6c) hatte sich den Roman „Der König von Narnia“ von C. S. Lewis ausgesucht. Am Ende stand die Schulsiegerin fest: Sophia Schübeler (6c) konnte die meisten Zuhörer für sich begeistern und wurde von der Jury mit den Deutschlehrkräften Stefanie Ehlebracht, Ulrike Stratmann-Maluck, Jutta Wittmann, Michael Volmer, der Deutsch-Referendarin Jennifer Rülke sowie dem Schulleiter Marko Harazim ausgewählt. Die beiden anderen Schülerinnen erreichten jeweils den zweiten Platz. Jetzt wird Sophia Schübeler in der nächsten Runde das SGS beim Vorlesewettbewerb auf Kreisebene vertreten. Die Finalisten bekamen Buchgeschenke der Steinheimer Buchhandlung Wedegärtner, gestiftet vom Förderverein des SGS, damit ihre Freude am Lesen weiter anhält. Dass diese aktuell sehr groß ist, haben sie bewiesen.