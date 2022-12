Und nicht nur das: Die Stadtmarketing eG und der Arbeitskreis „Nikolaus“ bieten von mittags an volles Programm in der Innenstadt. Das Fazit: Nicht nur der Nikolaus ist zurück in Steinheim, auch der früher so beliebte Nikolausmarkt. „Eigentlich waren wir 2019 auf einem guten Weg, wollten den Nikolausmarkt in Steinheim wieder etablieren. Aber dann kam Corona“, erinnert sich Marita Kaufmann, die auch in diesem Jahr wieder die Ideen für den Markt, der am Samstag, 10. Dezember, um 12 Uhr rund um den Kump beginnt, beisteuerte und sich auch federführend um die Umsetzung kümmert.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch