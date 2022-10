Der Zirkus ohne Tiere kommt nach Steinheim

Steinheim

„Wir laden euch alle herzlich zur unsere Show ein. Wir versprechen ein bezauberndes Programm. Der Weg lohnt sich für Die ganze Familie!“ So lädt der Hannoveraner Zirkus „Manjana“ zu seinen Shows in Steinheim ein. Das Zirkus-Spektakel gastiert ab kommenden Donerstag, 13. Oktober, bis Sonntag, 23. Oktober, in Steinheim, Am Piepenbrink.