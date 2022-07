Diamant-Hochzeit in Steinheim

Heinz und Hanni Schröder feiern am Montag in Steinheim das Fest der Diamantenen Hochzeit.

Am 1. August 1962 haben in der Steinheimer Pfarrkirche St. Marien die Hochzeitsglocken für das Paar geläutet. Die Trauung vollzog Pfarrer Wilhelm Kremp. Heinz Schröder hatte 1946 nach der Schule den Berufs des Orthopädieschuhmachers ergriffen, legte die Gesellenprüfung und später die Meisterprüfung ab. Bis 1979 bestand der Handwerksbetrieb, danach orientierte sich Heinz Schröder beruflich neu und trat für 18 Jahre bis zum Ruhestand eine Stelle an der Pforte des St. Rochus Krankenhauses an.