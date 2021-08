Die frühere „Citypassage“ in der Marktstraße 40, direkt in der Kernstadt von Steinheim, kommt nach einem jahrelangen Leerstand zu neuen Ehren. Sie wird von der Steinheimer Einzelfirma „Friedrich Meißner & Sohn“ in eine neue Zukunft geführt.

Nach 15 Jahren Leerstand in der ehemaligen „Citypassage“: Unternehmer Meißner investiert in Steinheim und setzt auf modernste Arbeitsbedingungen

Von derzeit 60 Arbeitsplätzen im Niedriglohnsegment sollen in der nahen Zukunft bis zu 150 Bürger am neuen Standort eine Beschäftigung bei der Firma „Friedrich Meißner & Sohn“ erhalten.

Dort, wo vor mehr als 15 Jahren zuletzt Blumen, Brötchen und Bekleidungsstücke im Einzelhandel verkauft wurden, produziert von der kommenden Woche an die Spezialfirma „FMS“ für die Elektronik- und Elektroindustrie unter anderem eine große Auswahl an Baugruppen. In den vergangenen Jahrzehnten hatten sie in der Hospitalstraße 42 ihre Produktion. „Wir sind hier die verlängerte Werkbank der Industrie“, so Meißner.

Namhafte Unternehmen in OWL wie „Weidmüller“ und „Phoenix“ gehören zur Kundschaft. Auf mehr als 1500 Quadratmetern präsentiert sich die neue Produktionsstätte (gearbeitet wird auf verschiedenen Ebenen) im Bereich der Elektro- und Elektronikfertigung auf dem neuesten Stand der Technik. Nicht nur der Preis muss am Ende für beiden Seiten passen. Die kleine, aber feine ostwestfälische Firma setzt auf Flexibilität, beste Qualität und termingerechte Lieferung.

„Bei 1,5 Millionen erstellten Baugruppen haben wir bislang ein Ausschuss, der unter einem Dutzend gelegen hat.“ Der eigene Fuhrpark trage ebenso dazu bei, dass die Produkte schnell ihren Adressaten erreichen.

Der 40-jährige Firmenchef und leidenschaftliche Jäger Ernst-Friedrich Meißner, der als junger Mann nach dem Tod der Eltern Anfang 2000 mit der Selbstständigkeit als Unternehmer (ab 2002) und ohne Studium vor großen Herausforderungen gestanden habe, hat nicht nur den gesamten Gebäudekomplex erworben (die alte Fassade soll erhalten bleiben), sondern investiert auch einen „ordentlichen Betrag“ in die technische Ausstattung der Arbeitsplätze mit Bildschirmen und Netzwerktechnologie.

Die genaue Investitionshöhe möchte Meißner nicht nennen, verrät aber, dass sich die Firma über ein Umsatzplus von 30 Prozent freue und optimistisch nach vorn blickt – auch was die Zahl der Arbeitsplätze anbetrifft. Zusammen mit seiner Ehefrau Monika und Experten in der Programmierung macht er unter dem Leitthema „Industrie 4.0“ in seinem Betrieb den Weg frei für einen neuen Arbeitsstandard. Mit der umfassenden Digitalisierung in der industriellen Produktion will man noch besser für die Zukunft gerüstet sein und früh Maßstäbe setzen.

Ernst-Friedrich Meißner ist überzeugt: „Wenn wir alles eingerichtet haben, dann zählen die Arbeitsplätze der bislang 60 beschäftigten Frauen zu den modernsten in ganz OWL.“ Alles sei untereinander vernetzt. Das fängt schon damit an, dass jede Mitarbeiterin („Bei uns sind fast zu 98 Prozent Frauen beschäftigt – wegen ihre Fingerfertigkeit, Geschicklichkeit und Ausdauer“) ein auf sie abgestimmtes „RFID“-Armband trägt. Darin sind elektronisch alle Daten gespeichert, die für den Tages-Produktionsablauf (auch Zeiterfassung) notwendig sind. Welche neuen Baugruppen hat die Mitarbeiterin bislang angefertigt? An welchen Stationen ist sie besonders gut und wo muss sie aktuell eingesetzt werden? Der PC gibt die Richtung und die Station vor. Meißner: „Auftragsvolumen und Produktion stehen im Fokus. So können wir jederzeit genau sagen, wann welche Baugruppe oder Bestellung von Kunden fertig zur Auslieferung ist. Diese Transparenz wird geschätzt und bringt uns auch einen Wettbewerbsvorteil ein!“ Im oberen Geschoss seien zwei Schulungsräume geplant – und ein Gebetsraum, extra für Mitarbeiterinnen mit muslimischem Hintergrund. „In ihrer Pause können sie dort ihre Gebete halten. Das wird gut angenommen. Wir setzen überhaupt auf eine gesunde und respektvolle Teamarbeit.“

Meißner betont: „Wir halten es wie Friedrich der Große – jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Die Zufriedenheit der Kunden spiegelt sich auch in der Zufriedenheit unserer Belegschaft nieder.“

Er bedankte ausdrücklich bei Bürgermeister Carsten Torke und Wirtschaftsförderer Ralf Kleine für die enge wie hervorragende Zusammenarbeit im Vorfeld. „Ohne diese intensive Vorleistung der Stadt hätte ich mich wohl nicht auf das Vorhaben eingelassen.“

Im Laufe der vergangenen Jahre gab es für die leerstehende „Citypassage“ immer wieder einen Eigentümerwechsel. Das machte es für die Stadt bei den Planungen (Stadtumbau) nicht einfacher. Torke und Kleine gratulierten Meißner: „Wir sind froh, dass hier in unserer Innenstadt so ein attraktives Unternehmen beheimatet bleibt und zukünftig auch noch mehr Arbeitsplätze geschaffen werden. Hier zu leben und zu arbeiten – das wird mit jedem unserer Projekte – wie zum Beispiel dem neuen Quartier am Kump – immer attraktiver!“