Offenbar doch keine Schlägerei bei Vor-Abi-Party

Steinheim

"Nur wegen ein paar Personen, die sich nicht im Griff haben, wird die ganze Party in ein schlechtes Licht gestellt. Auch für mich als Jungunternehmer ist das keine gute Werbung.“ Kim Bennet Blume hatte am Wochenende die Vor-Abi-Party in der Stadthalle Steinheim organisiert, bei der es zu Sachbeschädigungen auf der Toilette und Verletzten gekommen war.

Von Ralf Brakemeier