Dreiste Diebe brechen Trecker in Steinheim auf

Im Zeitraum von Freitag, 21. Oktober, bis Montag, 24. Oktober, wurden laut Polizei insgesamt drei Traktoren durch unbekannte Täter „angegangen“. Bei zwei dieser Traktoren wurde hochwertige technische Ausstattung ausgebaut und gestohlen.

Die Täter gelangten auf den Hinterhof eines an der Nieheimer Straße befindlichen landwirtschaftlichen Betriebs. Dort bauten sie aus dem dort geparkten Traktor eine Antenne und ein Steuergerät aus.

Ebenfalls erfolgreich waren Täter auf einem Feld, das sich an der Vinsebecker Straße befindet, wo sie aus einem Traktor ebenfalls ein Steuergerät ausbauten, nachdem sie gewaltsam die Tür geöffnet hatten. „Einen weiteren Schlepper gingen unbekannte Täter in einer unverschlossenen Halle am Heideweg an. Dabei gelang es ihnen nicht, technische Komponenten auszubauen“, so die Polizei.

Der Zeitraum der beiden zuletzt genannten Taten lässt sich nach ersten Ermittlungen auf Sonntag, 23. Oktober, um 18 Uhr bis Montag, 24. Oktober, um 14 Uhr eingrenzen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen.