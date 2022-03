Ego-Vital macht Neuanfang

Im Sommer 2007 haben wir auf Nachfrage des Steinheimer Krankenhauses die Ego-Vital gegründet. Der Start war ziemlich schwer.“ Geschäftsführer Elmar Wiesemann erinnert sich an den Anfang mit vier Mitarbeitern. Zuletzt habe man 21 Mitarbeiter beschäftigt. „Die Zusammenarbeit hat Spaß gemacht – wir konnten die Abteilung zum Erfolg führen“, so Wiesemann.

Nachdem die KHWE nach 14,5 Jahren der Kooperation Eigenbedarf angemeldet hat, sei dann im Herbst der Standort der Ambulanz an einen für die Kunden günstigeren Standort verlegt worden. Er befindet sich inzwischen in den neuen Praxisräume in der Flurstraße 10 b in Steinheim direkt an dem Ego Fitness und Gesundheitsstudio. Patienten können mit dem Pkw direkt vor den Eingang fahren.

Der Zugang zur Praxis ist erleichtert worden. Dadurch, so Wiesemann, ergäben sich Synergien für Kunden und Patienten. Neu werde zum Beispiel das Gebiet medizinische Fitness sein, dazu Rehasport auch auf dem Sportdeck unter freiem Himmel. In den vergangenen Monaten sei zudem der frei zugängliche Parkplatz erneuert worden. Infos zu Ego-Vital unter Telefon 05233/953902 oder per E-Mail: info@ego-vital-steinheim.de.