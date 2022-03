EGV Grevenhagen geht wieder wandern

Hoffen auf viele Veranstaltungen mit dem EGV Grevenhagen in diesem Jahr (von links): Thomas Simon, Gabi Schröder, Hans-Josef Roolf und Ulrich Schröder.

Nach der Jahreshauptversammlung im März 2020 musste das Wanderjahr wegen Corona beendet werden und für lange Zeit war erst einmal Schluss. Die Aktivitäten für das Jahr 2022 wurden nun vom ersten Vorsitzenden Hans-Josef Roolf vorgestellt. So wollen die Vereinsmitglieder und Mitwanderer zum Beispiel entlang der „Alten Eisenbahn“ in Willebadessen zum Gut Schönthal, den Erlebnispfad in Nieheim und zum EGV-Fest mit 40-jährigem Bestehen des EGV Brenkhausen wandern. Auch wurde eine Tagesfahrt vorgeschlagen, die Zustimmung fand und nun geplant werden soll.

Für ihre 20-jährige Mitgliedschaft im EGV Grevenhagen wurde Martina Fuchs-Cloidt mit eine Urkunde ausgezeichnet. Nun hofft der Vorstand, dass in diesem Jahr alle geplanten Wanderungen und Veranstaltungen auch durchgeführt werden können.