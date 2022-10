Ein Jahrhundertprojekt für Ottenhausen

Gebaut wurde der Bürgerradweg vom Verein „Ländlicher Raum aktiv“, eng begleitet vom Kreis Höxter und der Stadt Steinheim. Die Verwaltungen unterstützten den Verein etwa bei der Erstellung von Förderanträgen, beim Grunderwerb und der Abrechnung. „Wir sind den Grundstückseigentümern sehr dankbar, dass sie die benötigten Flächen für den Radweg und die Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung gestellt haben“, zeigten sich Heribert Gensicki und Hubert Ebers vom Verein „Ländlicher Raum aktiv“ erfreut, der den Radwegebau angestoßen und organisiert hatte.

Die Verhandlungen mit den betroffenen Grundstückseigentümern hatte der Verein in Eigenregie durch ihren „Grundstücksverhandler“, Karl-Heinz Huneke, ehrenamtlich durchgeführt. „Für notwendigen Flächentausch zum Ausgleich konnte das Bodenordnungsdezernat der Bezirksregierung Detmold hinzugezogen werden“, so Vereinsvorsitzender Heribert Gensicki.

Besonders für die Bürgerinnen und Bürger Ottenhausens war der Radweg ein langgehegter Wunsch. Umso größer ist nun die Freude: „Für unsere Gemeinde ist das ein echtes Jahrhundertprojekt“, sagen Ortsheimatpfleger Jürgen Unruhe und der Vorsitzende des Heimatvereins Ottenhausen, Ferdinand Lüking. Bereits im Modellprojekt „Ökologisches Dorf der Zukunft“ vor mehr als 20 Jahren sei diese direkte Radwegeverbindung zwischen Ottenhausen und Steinheim diskutiert worden.

„Damals standen aber nicht alle benötigten Grundstücksflächen zur Verfügung und das Radfahren im ländlichen Raum hatte noch nicht den heutigen Stellenwert.“ Durch den von der Stadt Steinheim angestoßenen Ikek-Prozess kam wieder Bewegung in das gewünschte Radwegeprojekt entlang der Kreisstraße 7. Gensicki: „Gerade die beteiligten jungen Familien brachten diesen Radweg in die Projektwünsche ein und versahen das Projekt mit Priorität, die der Stadtrat sodann genehmigte. Dieses Beispiel zeigt, dass sich eine Beteiligung an Gestaltungsprozessen im eigenen Umfeld immer lohnt“.

Der stellvertretende Landrat Werner Dürdoth lobte die engagierte Arbeit, die im nördlichen Kreisgebiet durch den Verein „Ländlicher Raum aktiv“ und weiteren Akteuren für den dorf-, stadt- und kreisübergreifenden Radwegebau in der Region geleistet wird. Dürdoth stellte heraus, dass hier erstmalig ein Bürgerradweg an einer Kreisstraße im Kreis Höxter entstanden ist und dankte den Bürgern sowie Vereinen, die sich durch Spenden und Eigenleistung am Projekt beteiligt hatten. „Bei Planung und Bau des Radweges ziehen Haupt- und Ehrenamt einmal mehr an einem Strang – zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Das Besondere an diesem Radwegeprojekt ist, dass dieser Alltags-Radweg innerhalb von 23 Monaten nach Antragstellung fertiggestellt wurde. Er stellt eine attraktive Anbindung an den Steinheimer Bahnhof sowie das Schul-, Sport- und Einkaufszentrum dar. Mit solchen Projekten werden wir es schaffen, dass noch mehr Bürger mit dem Fahrrad oder E-Bike fahren und eine Verlagerung des Verkehrs auf das Rad gelingen wird. So leisten wir einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Klimaschutz“, so der stellvertretende Landrat weiter. Lob zollte er allen Beteiligten nebst der Bauverwaltung seines Kreises Höxter.

Präsent für Alfons Bödeker: als Bauleiter war er an zehn Bürgeradwegen beteiligt. Foto: Heinz Wilfert

Der Radweg hat eine Gesamtlänge von rund zwei Kilometern und ist – abgesetzt durch einen Grünstreifen – südlich der K 7 in einer Breite von 2,50 Metern angelegt und asphaltiert. Vor den Gewerbebetrieben am Ortsausgang Steinheim wird er durch ein Hochbord und einen 0,5 Meter breiten Sicherheitsstreifen von der Fahrbahn getrennt. Für das Projekt erhält der Kreis Höxter eine Förderung aus Bundes- und Landesmitteln in Höhe von 95 Prozent. Heribert Gensicki und Hubert Ebers dankten abschließend allen Anwesenden und Spendern, die mit dazu beigetragen haben, das Projekt zu finanzieren.

Allein 4000 Euro kamen von der Bevölkerung aus Ottenhausen, die Firma Chemical-Check hat 1750 Euro, die „Stiftung für Natur-Heimat-Kultur im Steinheimer Becken“ 2000 und der Heimatverein Steinheim hat 1000 Euro gespendet. Die Grundstücksverhandlungen, die Organisation des notwendigen Ausgleichs für den Eingriff in die Landschaft, Bauleitung, teils Bauaufsicht aber auch das vorgenommene Freischneiden der Wegetrasse wurden überwiegend in Eigenleistung erbracht. „Für die Bauleitung stand unser ehrenamtlicher und erfahrener Bauleiter, Alfons Bödeker, zur Verfügung. Er wollte dieses Projekt vor seiner Haustür gerne selbst in die Hand nehmen“, so Heribert Gensicki.

Insgesamt hat der Verein „Ländlicher Raum aktiv“ 32.000 Euro an Eigenleistungen und Spenden in das Projekt einbringen können. Planung und Ausführung des Projektes lagen in den Händen örtlicher Firmen, so dass ein Großteil des investierten Geldes in einen regionalen Kreislauf zurückgeflossen und somit im Kreis Höxter geblieben ist.