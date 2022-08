Einbrecher sind in Steinheim unterwegs

„In der Nacht von Donnerstag, 25. August, auf Freitag, 26. August, brach ein Unbekannter gewaltsam in eine Buchhandlung in der Marktstraße ein und stahl Bargeld im zweistelligen Bereich, der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich“, teilte Polizeisprecherin Ramona Ellebrecht mit.

Weiterhin wurden der Polizei am Donnerstagmorgen versuchte Einbrüche in zwei Reisebüros an der Marktstraße gemeldet. „In beiden Fällen gelangte niemand in das Objekt, jedoch entstand an einer Tür ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich“, so die Sprecherin weiter.

Ob bei den Einbrüchen ein oder mehrere Täter agiert haben, ist Inhalt der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Hinweise auf den oder die Täter werden unter Telefon 05271/9620 entgegengenommen.