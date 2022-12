Eisenbahn ist ein Stück Steinheimer Stadtgeschichte

Eine Sonderausstellung im Möbelmuseum Steinheim erinnert an die Eröffnung der Eisenbahnstrecke vor 150 Jahren. Dieses Ereignis brachte der Stadt einen großen wirtschaftlichen Aufschwung.

Sonderausstellung erinnert an Eröffnung der Bahnstrecke vor 150 Jahren

Echte Eisenbahnfeunde: Michael Bahls (links) hat ein informatives Buch über die Hannover-Altenbekener-Eisenbahn geschrieben; Heinz Jürgen Pelz hat in einjähriger Arbeit ein detailgetreues Modell des alten Steinheimer Bahnhofs im Maßstab 1:32 nachgebaut.

Mit königlichem Dekret und „höchsteigenhändiger“ Unterschrift hat König Wilhelm von Preußen und späterer Kaiser am 25. November 1868 die Konzession zum Bau der Eisenbahnlinie von Hannover nach Altenbeken erteilt. Das brachte Steinheim und seinem Bahnhof den Anschluss an das bereits gut ausgebaute Bahnnetz in den deutschen Ländern und legte damit den Grundstein für wirtschaftlichen Aufschwung und eine größere Mobilität der Bevölkerung,